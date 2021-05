Recupera gli anni persi e investi sul futuro: ottieni il tuo diploma

La pandemia ci ha imposto regole nuove, nuovi spazi in cui spesso essere costretti a stare, ha rivoluzionato la vita e la professionalità degli adulti. Ma quanto ha influito sulla vita dei ragazzi? Quanto è pesata agli adolescenti, a tutto quegli studenti che si sono trovati a fare i conti con pc, cuffie e didattica a distanza?

Qualcuno si è scoraggiato. Qualcun’altro sta pensando di mollare.

Tanti sono anche i giovani che avevano già pensato di entrare nel mondo del lavoro ma poi per via del propagarsi dei contagi del covid, quel lavoro che prima sembrava così sicuro, ora non c’è più.

A volte, però, sono proprio i momenti di difficoltà che ci portano sulla strada giusta, che ci danno la possibilità di trovare un nuovo inizio, di trovare il coraggio di fare qualcosa che avevamo lasciato indietro.

Se hai lasciato il tuo percorso di studi, ripensaci e pensa che è questo il momento per riprendere in mano le redini della tua vita e darti la possibilità di diplomarti e portare nel tuo bagaglio di esperienze un titolo che è oggi più che mai necessario per una carriera lavorativa che ti stimoli e ti dia i risultati sperati.

Sapere Aude, scuola di Alta Formazione che si trova ad Avezzano, organizza, in base alle norme sull’autonomia scolastica corsi di diploma per permettere a chi è impossibilitato a frequentare la scuola, di effettuare un recupero anni scolastici attraverso il sistema di formazione a distanza per garantire il diritto allo studio.