Recovery Plan, Cna: “Occasione per modernizzare il Paese, determinante il ruolo dell’ impresa”

Avezzano. Il via libera della Commissione Europea al PNRR dell’Italia e all’erogazione del 13% di pre-finanziamento è una importante tappa nel percorso di modernizzazione del Paese. Dopo la formale approvazione in occasione del prossimo Consiglio Europeo, il PNRR sarà pienamente operativo.

Per la CNA si tratta di “una occasione irripetibile” per realizzare investimenti necessari e scrivere riforme indispensabili per riavviare il motore dello sviluppo economico e sociale dopo 20 anni di crescita prossima allo zero.

Lo scrive in una nota il direttore Fabrizio Belisari che continua: “Gli obiettivi di digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, mobilità dovranno vedere come protagoniste la piccola e la media impresa per il ruolo determinante che rivestono nell’economia del Paese. CNA confida nell’effettivo e concreto coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese nella cabina di regia per contribuire al raggiungimento

degli obiettivi indicati nel PNRR. Obiettivi che richiamano tutti al più alto senso di responsabilità per affrontare le sfide impegnative che attendono il Paese accantonando inutili protagonismi e tatticismi.