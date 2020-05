Reati contro il patrimonio e spaccio di stupefacenti, incarcerato 55enne avezzanese

Avezzano. Questa mattina il personale del commissariato di Avezzano ha eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla locale Procura a carico di un uomo di 55 anni, pluripregiudicato e già detenuto in misura cautelare.

L’uomo dovrà scontare in carcere la pena cumulativa di anni 6 e mesi 8 di reclusione oltre alla multa di 6.400 euro, a causa di varie sentenze di condanna per reati contro il patrimonio e per spaccio di stupefacenti commessi nel territorio marsicano. Il 55enne, già destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, in passato era stato segnalato per una serie continua di violazioni a detto provvedimento.

Le sentenze di condanna sono il risultato di varie attività investigative effettuate dagli agenti del commissariato: molteplici e gravi sono risultati, infatti, i riscontri probatori acquisiti nel corso delle varie indagini finalizzate alla individuazione degli autori di numerosi reati predatori e di spaccio avvenuti in città negli anni passati.