Realizzato il sogno di Valeria Mella: un centro sanitario per i bambini in Madagascar

Avezzano. “Grazie di cuore agli amici che hanno realizzato il sogno della nostra carissima Valeria Mella”, queste le parole di ringraziamento che Suor Marie Jeanne ha rivolto a tutti gli amici di Valeria Mella che nel giorno del suo compleanno ha ricevuto in regalo il suo sogno: la realizzazione di un centro sanitario in Madagascar.

Suor Marie Jeanne è responsabile di tutte le missioni delle suore del Sacro Cuore di Ragusa che si trovano in Madagascar, nonché referente e contabile della missione di “Africa Mission” a Bekopaka.

Con questa preghiera dall’Africa ci giunge anche l’immensa gratitudine per Valeria, che ricordiamo insieme a Gianmarco Degni, Gian Mauro Frabotta, Tonino Durante, e tutti coloro che hanno partecipato e stanno ancora aderendo all’iniziativa lanciata lo scorso 22 Marzo:

“Buongiorno, grazie di cuore per la generosità degli amici che hanno realizzato il sogno della nostra carissima Valeria Mella. Anche grazie infinito eleviamo a Dio per Valeria che ha un cuore d’oro pieno d’amore per i poveri. La nostra preghiera è che Lei con i suoi amici godano la felicità eterna. Grazie infinito! Il suo amore, assieme al suo nome, rimarranno sempre nel nostro cuore e nella missione in Madagascar. Siamo molto riconoscenti a tutti i collaboratori di questo progetto tanto necessario per la gente di Bekopaka”.