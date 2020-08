RC auto familiare e compagnie online, il binomio vincente per risparmiare

L’RC auto familiare, introdotta lo scorso 16 febbraio, rappresenta una valida soluzione per le famiglie che vogliono risparmiare.

Si tratta fondamentalmente di un’estensione del decreto Bersani, in quanto consente di assicurare un veicolo all’interno dello stesso nucleo familiare, sfruttando la classe di merito più favorevole di un altro membro della famiglia.

I vantaggi sono evidenti soprattutto per un neopatentato che, essendo considerato dalle compagnie assicurative un soggetto maggiormente a rischio, ed avendo poca esperienza alla guida, dovrebbe pagare una polizza molto elevata.

Con l’assicurazione familiare invece un neopatentato, che parte dall’ultima classe, può sfruttare la stessa del padre che, presumibilmente, è tra le prime.

Inoltre la classe di merito, a differenza di quanto prevedeva il decreto Bersani, può essere trasferita anche tra veicoli appartenenti a categorie diverse.

Un giovane, che acquista uno scooter, può quindi assicurarlo con la stessa classe dell’assicurazione dell’auto del padre.

Inoltre si può ricorrere all’RCA familiare non solo per stipulare una nuova polizza assicurativa, ma anche per rinnovarne una già in corso.

Per le famiglie, soprattutto quelle numerose o comunque che hanno più di un mezzo, tutto questo si traduce in un notevole risparmio economico, che non incide in maniera pesante sul budget.

Per ottimizzare i benefici economici derivanti dall’assicurazione familiare, è opportuno rivolgersi alle agenzie online, che offrono prezzi mediamente più contenuti e soprattutto hanno nella praticità e nella comodità i loro punti di forza.

Sfruttando il binomio assicurazione familiare e compagnie online, è possibile calmierare in modo considerevole i premi assicurativi, garantendo prestazioni adeguate in base alle singole esigenze, senza incidere minimamente sulla qualità dei servizi.

Bisogna inoltre considerare che, in seguito alla pandemia da Covid-19, si è ridotta drasticamente la circolazione delle auto, spingendo le assicurazioni ad abbassare notevolmente il costo delle polizze.

Questo è quindi il momento adatto per sottoscrivere o stipulare una RC auto, prima che i prezzi risalgano nuovamente.