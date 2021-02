Rapina nella Capitale, la polizia arresta a Carsoli un trentacinquenne

Carsoli. La Squadra Mobile dell’Aquila nell’ambito di attività info-investigativa finalizzata alla ricerca e alla cattura, in ambito provinciale, di soggetti latitanti, dei condannati in via definiva e di quelli sottrattisi a misure cautelari, al termine di un servizio dedicato nel comune di Carsoli, ha rintracciato e arrestato D.L.A., 35enne cittadino italiano nato in provincia di Roma, destinatario di una condanna definitiva alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione per una rapina commessa, nella Capitale, nell’anno 2009.

L’uomo, attraverso i suoi legali, aveva intentato il ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione, la quale, dichiarandolo inammissibile, rendeva esecutiva la condanna emessa dalla Corte d’Appello di Roma.

Dopo essere stato accompagnato negli uffici della Questura per la redazione degli atti, l’arrestato è stato trasferito alla casa circondariale di Velletri per l’espiazione della condanna.