Rapina al bar in via Garibaldi, prima le minacce con taglierino poi la fuga. Ricercato giovane del posto

Avezzano. Colpo in un bar di via Garibaldi. Un rapinatore ha infatti minacciato il personale per farsi consegnare l’incasso. E’ accaduto questa mattina intorno alle 7 quando un giovane, che pare fosse a viso scoperto, è entrato nel bar Garibaldi e si è fatto consegnare il denaro sotto la minaccia di un taglierino.

Dopo aver preso il magro bottino si è dato alla fuga lungo le strade del centro cittadino. E’ stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e sul luogo della rapina si è precipitata una pattuglia dei carabinieri di Avezzano che hanno interrogato il titolare e i presenti oltre a dei testimoni al fine di avere utili informazioni necessarie alla cattura del ladro. Sono state avviate le ricerche su tutto il territorio comunale al fine di risalire al giovane che secondo alcuni testimoni sarebbe fuggito a piedi. Le ricerche potrebbero dare esito positivo a breve.