Rapina a mano armata a un benzinaio, malviventi fuggono con incasso di una settimana: 30mila euro

Avezzano. Bloccato da due auto e rapinato dell’incasso di una settimana. Terrore ad Avezzano per una rapina a mano armata ai danni di un benzinaio che oggi pomeriggio è stato fermato da un vero e proprio “commando” che gli ha bloccato la strada mentre da via XX Settembre stava dirigendosi in un istituto di credito per versare l’incasso.

Si tratta di una somma che si aggira intorno ai 30mila euro.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo si è visto bloccare la strada da due auto, su via delle Industrie, da cui sono scesi dei malviventi che lo hanno minacciato con delle armi.

I rapinatori sono riusciti a fuggire indisturbati.

La pompa di benzina interessata, a marchio Eni, è molto conosciuta ad Avezzano, in quanto è appartenuta a un giovane che perse prematuramente la vita qualche anno fa in un incidente stradale in Valle Roveto. Solo da qualche mese è stata rilevata da un uomo di origine pakistana che oggi pomeriggio è stato rapinato. Solo dopo pochi mesi di attività, lo spiacevole episodio.

L’uomo, molto scosso, è riusciuto ad allertare le forze dell’ordine. Sul posto gli agenti di polizia del commissariato di Avezzano. Gli investigatori sono ora già a lavoro per cercare di individuare i responsabili. Sicuramente potranno risultare utili le immagini della videosorveglianza attiva su tutta la città di Avezzano. Ora sarà compito dei poliziotti acquisire le immagini, a disposizione della polizia locale, per cercare di dare un volto ai malviventi. Di certo si tratta di qualcuno che sapeva che oggi pomeriggio il benzinaio si sarebbe allontanato nel pomeriggio per depositare l’incasso. Il sospetto è che fosse già seguito da tempo e “studiato” nelle sue abitudini.