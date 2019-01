Randagismo, l’amministrazione De Rosa pronta a sanzionare i proprietari disattenti, massima attenzione al territorio

Luco dei Marsi. L’amministrazione comunale replica con una nota alle segnalazioni di alcuni nostri lettori e rassicura tutta la cittadinanza, dopo che alcuni avevano sollevato problematiche legate al randagismo e al degrado legato a questo fenomeno.

“Tutte le segnalazioni relative alla presenza di randagi che giungono al nostro Comune sono prontamente inviate alla Asl, ente competente, e vengono effettuati regolarmente sopralluoghi da parte dei vigili e del personale incaricato”. Lo precisa l’Amministrazione luchese, in relazione alla notizia, pubblicata dalla testata Marsicalive, di un presunto allarme randagi in alcune zone del paese. “Versiamo ottocento euro al mese al canile di Sante Marie per la custodia dei cani randagi rintracciati nel nostro comprensorio. Vi è massima attenzione al fenomeno e, salvo eventi eccezionali, stiamo garantendo un servizio di pulizia strade quotidiano, un’efficace e ciclica attività di ripristino delle aree del territorio oggetto in passato di abbandoni di rifiuti indiscriminati e incuria, ed è perciò veramente fuori luogo, oltre che offensivo per una cittadina che sta lavorando alacremente per ripristinare il proprio decoro e la propria immagine, parlare di degrado. Qualora si evidenziasse un problema legato ai cani padronali, lasciati incustoditi dai proprietari e liberi pertanto di danneggiare secchi e buste e di rappresentare un pericolo, sarà cura dell’Amministrazione predisporre ancora maggiori e mirati controlli e di sanzionare quanti mancassero ai doveri di custodia e vigilanza dei loro cani. Rinnoviamo l’invito a chiunque venga a conoscenza della presenza di randagi o di cani padronali incustoditi a effettuare la segnalazione agli Uffici del Comune”.