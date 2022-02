Randagismo e tutela animale, all’Aquila l’onorevole Filippo Maturi (Lega)

Avezzano. “Per la prima volta all’Aquila e in Abruzzo l’onorevole Filippo Maturi, responsabile nazionale lega tutela e benessere dell’animale, nominato da poco anche presidente intergruppo parlamentare per la tutela degli ecosistemi e biodiversità. In qualità di coordinatrice del dipartimento regionale, insieme all’onorevole e all’assessore in quota lega al randagismo e tutela animale al comune dell’Aquila, Fabrizio Taranta, abbiamo visitato il canile sanitario di Collemaggio interfacciandoci con il servizio sanitario e delle volontarie che ci hanno espresso alcune problematiche. Siamo stati poi presso l’oasi delle api progettata dallo stesso assessore Taranta, che rappresenta una struttura innovativa poiché funge da catalizzatore e ricovero per le api solitarie, ricreando intorno ad essa l’ habitat naturale delle api, attraverso piante mellifere e alberi di ciliegio e mandorlo. L’onorevole si è complimentato per l’ottimo lavoro esprimendo la volontà di riproporre il modello di questa oasi anche in altre città, essendo un unicum in quanto ad innovazione”. Queste le parole che si leggono nelle nota di Francesca Leone, coordinatrice del dipartimento regionale della Lega tutela e benessere dell’animale.

“Nella giornata si è parlato anche della tutela degli animali in costituzione ma è solo l’inizio. La lega infatti attraverso l’onorevole Maturi nostro esponente nazionale e noi come dipartimento, chiede che vengano inasprite le leggi per chi commette crimini sugli animali, carcere per chi li abbandona o li maltratta. Occorre poi porre l’attenzione sulla questione circhi è necessario infatti bandire gli animali dai circhi essendo queste povere creature costrette alla detenzione e alla sofferenza. Dobbiamo insegnare ai bambini a rispettare gli animali e che quelli selvatici, devono vivere nel loro ambiente naturale. Un focus doveroso è sicuramente il riconoscimento degli animali in quanto esseri senzienti e la salvaguardia della biodiversità e l’impegno per contrastare i cambiamenti climatici”, si legge in conclusione della nota.