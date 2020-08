Ranalletta presenta la sua “Per Celano” alla città, oggi l’incontro il piazza IV Novembre

Celano. “Per Celano” si presenta alla città. Oggi alle 18 in piazza IV Novembre il candidato sindaco Gesualdo Ranalletta salirà sul palco e illustrerà il suo programma per Celano. Ad affiancarlo ci saranno i 16 candidati che hanno scelto di scendere in campo per la loro città.

Si ricorda che, alla luce dell’emergenza coronavirus, verranno disposte in piazza IV Novembre delle sedie distanziate di un metro in base a quanto disposto dall’ufficio tecnico del Comune di Celano e verranno adottate tutte le misure di sicurezza previste dai protocolli in vigore. Si raccomanda l’uso della mascherina per tutta la durata dell’appuntamento. In caso di pioggia l’evento sarà rinviato.