Raggi X ai contratti di solidarietà in LFoundry, faccia a faccia tra azienda e sindacato a Confindustria

Avezzano. E’ previsto per martedì il vertice in Confindustria L’Aquila tra sindacati e azienda per fare luce sui contratti di solidarietà in casa LFoundry. La volontà di Wuxi, start – up cinese che ha acquistato lo stabilimento di Avezzano, è ancora poco chiara e per questo le parti soiali, dopo che è saltato il vertice al ministero dello Sviluppo economico a Roma sono sempre più preoccupati.

Intanto hanno chiesto chiarimenti sugli ammortizzatori sociale e, dopo la richiesta della Fiom-Cgil, è stato fissato un incontro volto ad acquisire informazioni sul contratto di solidarietà in essere nonché sulle scelte sulle previsioni dell’attività produttiva. Il faccia a faccia tra azienda e sindacato, con la partecipazione di Failms – Cisal, Fim – Cisl, Fiom-Cgil, Uilm – Uil e i rappresentanti sindacali di stabilimento si terrà martedì alle 15 negli uffici di Confindustria all’Aquila.

Le parti sono state convocate dal direttore Francesco De Bartolomeis alla presenza dei delegati dell’azienda. I contratti di solidarietà, stipulati lo scorso anno, andranno avanti come da accordo fino a maggio. I sindacati però sperano di avere delucidazioni sull’applicazione degli ammortizzatori sociali e su eventuali proroghe.