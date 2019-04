Ragazzina aggredita dall’ex compagno della madre. La minorenne finita in ospedale: cercava di difendere la mamma

Avezzano. Minorenne aggredita dall’ex compagno della madre, finisce in ospedale. E’ accaduto in via XX settembre ad Avezzano e un marocchino, M.B., 35 anni, residente a Luco dei Marsi, è stato denunciato. Era stato arrestato a ottobre per aver sfondato la porta di casa della donna maltrattandola e aggredendola davanti ai bambini. Risultano numerose denunce a carico dello straniero a causa di continui casi di stalking.

Il fatto è avvenuto l’altro giorno in un supermercato di via XX settembre ad Avezzano. L’uomo ha raggiunto la sua ex che era con la propria figlia 14enne. La ragazza, secondo la ricostruzione, avrebbe tentato di prendere le parti della madre difendendola dal marocchino, ma sarebbe stata picchiata. È stata trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Avezzano dove ha ricevuto le prime cure per poi essere dimessa con una prognosi di alcuni giorni.

Le forze dell’ordine sono arrivate sul posto e ora stanno indagando sul caso e sugli altri episodi di maltrattamento. Si tratta principalmente di episodi di pedinamenti e di continue richieste e avvicinamenti. In alcuni casi, però, la situazione è degenerata e ci sono state vere e proprie aggressioni che hanno portato al ferimento di alcune persone.

Un caso di violenza era avvenuto alcuni mesi fa. Il marocchino aveva colpito ripetutamente la porta dell’abitazione con violenza, con l’intento di entrare dentro, dove erano rinchiusi moglie e figli, 3 di minore età. La famiglia dell’arrestato si era barricata in casa per paura. Provvidenziale l’intervento dei carabinieri. L’ultimo episodio potrebbe fare scattare nuovi provvedimenti nei confronti dello straniero.