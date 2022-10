Ragazzi svogliati, pigri o poco motivati davanti ai libri? Nel centro di Avezzano arriva il doposcuola

Ragazzi svogliati, pigri o poco motivati davanti ai libri? Può accadere. Ma forse la soluzione è davvero più semplice di quello che si crede. Ad Avezzano, in quello che una volta era uno dei più frequentati istituti scolastici della città, l‘Associazione Prometeo offre un nuovo servizio rivolto agli studenti di tutte le età, dalla Primaria alle Scuole Superiori. Si tratta del DOPOSCUOLA e delle RIPETIZIONI, sia individuali che di gruppo.

I ragazzi e le ragazze che scelgono Prometeo, avranno a disposizione ampie aule in cui intrattenersi insieme a personale qualificato. Il doposcuola è attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 fino alle 17.30.

L’associazione Prometeo è facilemnte raggiungibile, si trova in via Mazzini, a pochi passi dal cuore della città. Scegliere il servizio del doposcuola potrebbe essere proprio quello che ci vuole, per offrire ai proprio figli la possibilità di passare del tempo in un ambiente in cui magari riescono a concentrarsi meglio e in cui possono essere seguiti passo passo con i compiti. Il prezzo è vantaggioso: 50 euro a settimana.

Magari poi, i ragazzi più grandi possono anche approfittare per fare una passeggiata all’aria aperta prima di rientrare a casa.

Per quanto riguarda le ripetizioni, invece, il servizio è offerto sia individualmente che di gruppo, fino a un massimo di tre studenti per gruppo.

CORSI IN PARTENZA CHE RILASCIANO QUALIFICHE PROFESSIONALI

Prometeo è un ente formativo accreditato dalla Regione Abruzzo. Sono diversi i corsi in partenza, sempre studiati e scelti in base alle richieste del mercato del lavoro. Al momento sono ancora disponibili alcuni posti per il corso che rilascia la qualifica professionale di OPERATORE SOCIO SANITARIO e quello per OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE.

CLICCA SUL BANNER E SCOPRI SU FACEBOOK TUTTI I SERVIZI OFFERTI DA PROMETEO



LEGGI ANCHE:

#ADVERTISING