Raffiche di vento a Ovindoli, i vigili del fuoco contano i danni. Disagi ad Avezzano

Ovindoli. Danni per il vento forte a Ovindoli e Avezzano. I vigili del fuoco del distaccamento di Avezzano hanno eseguito ieri, numerosi interventi per i danni causati dal forte vento che ha spirato su gran parte della provincia per l’intera giornata. I danni maggiori si sono verificati ad Avezzano e a Ovindoli.

Molte le coperture divelte, in particolare quella di un albergo di Ovindoli, nelle vicinanze degli impianti sciistici, dove una parte del tetto e stata scardinata rovinando a terra. Ancora alberi e rami caduti sulle strade di Avezzano. In un caso un grosso pino ha rischiato di cadere sulla facciata di un’abitazione, condizione evitata dal tempestivo intervento dei Vigili del fuoco.

Numerose richieste si sono avute ancora nel capoluogo marsicano per danneggiamento d’insegne e cartelloni pubblicitari lungo le arterie principali, dove si è resa necessaria la chiusura delle strade per l’esecuzione degli interventi e la messa in sicurezza delle aree.