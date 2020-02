Raffiche di vento a Ovindoli, cade un albero. Chiusa al traffico la via della Pineta

Ovindoli. Le forti raffiche di vento che in queste ore stanno flagellando l’Abruzzo iniziano a fare i primi danni. A Ovindoli, il vento ha abbattuto un pino, che ha bloccato la circolazione sulla cosiddetta via della Pineta. Di conseguenza, per tutelare l’incolumità dei cittadini, il comune ha disposto la chiusura al traffico di pedoni e veicoli sulla via della Pineta, nel tratto di strada tra il residence “La Pinetina” e l’hotel “Mille Pini”.

La strada è dunque inaccessibile al pubblico: vietati il transito, la sosta e l’accesso sia per i veicoli, che per i pedoni. La strada resterà chiusa a partire da oggi, finché l’albero caduto non sarà rimosso.