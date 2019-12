Raffiche di atti vandalici in centro ad Avezzano, la protesta dei residenti: non ci sono controlli

Avezzano. Sabato sera all’insegna degli atti vandalici in città. Lungo via monsignor Bagnoli sono stati distrutti diversi specchietti delle auto in sosta da ignoti che, dopo aver commesso il danno, sono scappati. Il fatto, avvenuto nel tratto di via monsignor Bagnoli adiacente alla zona di San Rocco, ha mandato su tutte le furie i residenti e i proprietari delle auto.

Non è la prima volta infatti che accadono episodi simili e in tanti hanno lamentato “uno scarso controllo del territorio soprattutto nel week end”. A diverse auto sono stati completamente rotti gli specchietti, ad altre invece sono stati fatti piccoli atti vandalici che in ogni caso costringeranno i proprietari ad aprire il portafogli per sistemare il danno.