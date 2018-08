Raffica di furti a Luco dei Marsi, svaligiata anche la casa di un ex amministratore

Luco dei Marsi. E’ allarme furti a Luco dei Marsi. Nei giorni scorsi alcuni malviventi hanno messo a segno il colpo in diverse abitazioni del Comune, tra cui anche la casa di un ex amministratore. Un furto in pieno giorno, inoltre, è avvenuto ai danni della proprietaria di un alimentari che, assentatasi da casa per andare al lavoro, l’ha ritrovata sotto sopra al suo ritorno.

Nel mirino dei malviventi anche una signora originaria di Avezzano che da poco tempo aveva comprato casa a Luco. Nei giorni della festa patronale, nonostante la maggiore presenza dei carabinieri e della polizia per le strade, non si sono arrestati gli episodi. I residenti richiedono l’intervento di più pattuglie, al fine di aumentare il grado di sicurezza sul territorio.