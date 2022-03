Radiologia interventistica: a “suon di botte” e smentite continua la guerra mediatica tra Fedele e la Asl

Avezzano. Non si è fatta attendere nemmeno questa volta, la risposta dei vertici della Asl alle ennesime accuse sollevate dal consigliere regionale in quota ai 5 Stelle, Giorgio Fedele.

Oggi pomeriggio Fedele ha diffuso una nota in cui attacca l’assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì e il direttore generale della Asl, Ferdinando Romano, per aver “disertato” la seduta della Commissione di Vigilanza, in Regione, in cui si sarebbe dovuto discutere dell’interruzione del servizio di radiologia interventistica, all’ospedale di Avezzano.

Un dibattito tutto dal sapore mediatico quello tra il consigliere regionale avezzanese e il dirigente, che “tiene ormai banco” da diversi giorni. Esattamente dall’indomani della conferenza stampa in cui il presidente della Regione, Marco Marsilio, ha annunciato l’iter progettuale della costruzione del nuovo ospedale di Avezzano e di tutto il piano di edilizia sanitaria fino a fine mandato. E anche oltre.

Da un lato il consigliere Fedele ha fatto di tutto, carte alla mano, per far intendere che l’ospedale di Avezzano stava perdendo un servizio di emergenza a causa della “negligenza” di Regione e vertici Asl e dall’altro la Asl, ha provato a smontare le sue accuse, negando l’esistenza del problema.

“Con riferimento alle ultime notizie di stampa riferite ai presunti disservizi di radiologia interventistica dell’ospedale di Avezzano, la Asl rende noto uno stralcio della nota inviata il 17 febbraio scorso alla Direzione Sanitaria dal responsabile del servizio dott. Pietro Filauri e la comunicazione trasmessa con congruo anticipo al Presidente della Commissione di Vigilanza, con la quale la Direzione Aziendale richiedeva un rinvio per garantire la presenza dei vertici”, ha scritto questa sera la Asl in una nota che risponde all’accusa di Fedele sul volersi sottrarre al confronto di Verì e Romano, volendo ribadire che il servizio “non è stato mai interrotto” e che si è trattato di un difetto nella comunicazione tra referente, primario e direttore generale.



Di fatto tuttavia il servizio non è stato assolutamente mai interrotto e, come sempre, a disposizione di tutti per qualsiasi evenienza H24 come facciamo da anni. Mi scuso dell’accaduto che sinceramente non è stato né voluto né cercato dal sottoscritto e che spero nel futuro non si ripeta. Certamente abbiamo bisogno di una diverso approccio alla comunicazione ed informazione all’interno dell’Azienda oltre quella fredda ed arida dei terminali e cartacea che a volte ingenera incomprensioni. Avezzano 17.02.2022 Cordiali saluti Referente per la Radiologia Interventistica PO AZ Dr. Pietro Filauri

Nota della Direzione alla Regione

Nel comunicato alla stampa viene diffusa anche la nota con cui il direttore generale Ferdinando Roma, lo scorso 24 febbraio, chiedeva di spostare la data della convocazione alla Commissione di Vigilanza di oggi.

Finora tutto chiaro, insomma. Almeno in attesa di un nuovo comunicato e di un nuovo botta e risposta.

Leggi anche: