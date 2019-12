Radicamento e rappresentanze istituzionali, prosegue il percorso di Fratelli d’Italia nella Marsica

Avezzano. Se c’è un partito che nell’ultimo anno si è rinforzato, quello è sicuramente Fratelli d’Italia. Complice la vittoria del centrodestra alle regionali di febbraio, quelle in cui il partito di Giorgia Meloni era stato chiamato a presentare il candidato presidente (Marco Marsilio), non ha tardato a portare dalla propria parte diversi sostenitori, indecisi o anche esponenti provenienti da altre compagini politiche. Il tutto sotto l’attenta attività di coordinamento di Benedetta Fasciani, responsabile marsicana.

Il passaggio di Armando Floris alla corte di FDI è, in ordine di tempo, solo l’ultimo di una lunga serie. Se nella Marsica, infatti, l’opera di radicalizzazione era stata avviata già dalla seconda metà dello scorso anno con gli ingressi di Mario Quaglieri su Trasacco (divenuto poi consigliere regionale), Massimo Verrecchia su Avezzano (divenuto capo della segreteria del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio) e Settimio Santilli su Celano, il capoluogo marsicano non si è fatto trovare impreparato e, nel giro di pochi mesi, è riuscito a comporre un gruppo sostanzioso. Qui troviamo: Roberto Alfatti Appetiti (coordinatore cittadino), Iride Cosimati, Maurizio Gentile, oltre ai già citati Floris e Verrecchia.

L’attuale direttivo marsicano è composto da Massimo Verrecchia, già deputato e braccio destro del governatore Marsilio, Maurizio Bianchini ex assessore del Comune di Avezzano, Mario Quaglieri già sindaco di Trasacco e attuale consigliere regionale di Fdi, Settimio Santilli sindaco di Celano, Pierfrancesco Bencivenga , Riccardo Zazza membro del gruppo di Fdi nel Consiglio Regionale e coordinatore della Piana del Cavaliere, Bruno Di Bastiano esponente del movimento giovanile Gioventù Nazionale.

Negli ultimi sedici mesi sono stati registrati gli ingressi di: Cesidio Lobene (sindaco Trasacco), Vincenzo Retico (ex consigliere provinciale) Orazio De Meis (assessore ai lavori pubblici Comune Capistrello), Franco Ciciotti (sindaco Capistrello), Domenico Palma (consigliere comunale Luco dei Marsi), Riccardo Zazza (coordinatore cittadino Carsoli), Gianpaolo Lugini (esponente Fratelli d’Italia e da molti poco come possibile candidato sindaco su Carsoli), Lucilla Lilli (ex sindaco di Cappadocia e da poco eletta presidente Gal), Simplicio Rocchesini (consigliere comunale Celano), Ezio Ciciotti (consigliere comunale Celano), Settimio Santilli (sindaco Celano), Mirko Zauri (presidente del consiglio comunale di Pescina), Mario Vischetti (consigliere comunale Castellaffiume), Antonio Di Francesco (consigliere comunale Civita d’Antino) Pierpaolo D’Andrea (Lecce nei Marsi), Gianluca Alfonsi (Gioia dei Marsi), Mirko Toselli (Magliano dei Marsi).

“Un partito in continua crescita sia a livello nazionale che territoriale”, dichiara Fasciani, “molto pluralista e in grado di attrarre varie sensibilità nel novero del centrodestra. Sempre più amministratori marsicani scelgono Fratelli d’Italia. Qualche settimana fa abbiamo ufficializzato il direttivo territoriale e sono certa che in primavera impegneremo le energie migliori per gli appuntamenti elettorali che ci attendono”.