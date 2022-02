Raddoppio ex Superstrada del Liri, alla conferenza di servizi manca il Comune di Avezzano

Avezzano. L’assenza degli amministratori del Comune di Avezzano alla conferenza di servizi organizzata dalla Regione Abruzzo per discutere del progetto che interesserà circa 30 chilometri sulla trafficata e pericolosa ex Superstrada del Liri, Avezzano – Sora, è stata notata.

“Il raddoppio della superstrada del Liri non è una priorità per l’amministrazione comunale di Avezzano, unica grande assente all’incontro di ieri voluto dal Presidente Marsilio”, scrive questa mattina il consigliere comunale di oppozione, esponente della Lega, Tiziano Genovesi, “ma la cosa peggiore è che non è solo un discorso di miopia amministrativa, ma il voler prendere posizione contro alcuni partiti a tutti i costi. Peccato che quei costi li pagheranno gli avezzanesi”.

Alla conferenza di servizi tenuta ieri in Regione, i vertici dell’Anas hanno mostrato agli amministratori della Marsica e della Valle Roveto e a tutti gli interessati dall’intervento, per cui si presume una spesa di circa un miliardo di euro, i progetti che raddoppieranno le corsie e che finalmente metteranno in sicurezza un’arteria di collegamento fondamentale, a oggi teatro di tante tragedie, che unisce l’Abruzzo al Lazio.

