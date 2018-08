“Raccontami Civitella”, il M5S organizza un tour guidato sulle vicende del centro storico del paese

Civitella Roveto. Il gruppo di attivisti del Movimento 5 stelle di Civitella Roveto, organizza un tour guidato da esperti, per narrare la storia del centro storico del paese, denominato “Raccontami Civitella”. L’evento, in programma sabato 4 agosto, sara’ aperto a tutti, e si intende con esso riaccendere l’attenzione su uno dei luoghi più belli del paese e dell’intera Valle Roveto, sulla sua storia, sulle sue mura, sui suoi monumenti e sui suoi bellissimi vicoli.

Per partecipare a “Raccontami Civitella” – annunciano i 5 stelle – ci si radunerà presso il Monumento dei caduti, a Civitella Roveto, a partire dalle ore 18 ora di inizio del tour guidato.