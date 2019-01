Raccolta organico speciale a Celano per il maltempo, ecco le zone individuate da Tekneko dove conferire l’organico

Celano. La Tekneko e il Comune di Celano hanno messo in piedi per la giornata di domani un programma speciale di raccolta dei rifiuti alla luce del maltempo che in queste ore si sta abbattendo su tutto l’Abruzzo.

Gli addetti della società che gestisce il servizio di igiene urbana in città raccoglieranno l’organico con porta a porta dalle 8 alle 11 solo nelle arterie principali libere da neve e ghiaccio.

Per questo i responsabili di Tekneko invitano i cittadini a esporre i mastelli nelle strade principali e non nei vicoli o davanti la propria abitazione. Inoltre i rifiuti organici saranno raccolti sempre domani dalle 11.15 alle 12.15 in punti mobili che saranno attivati appositamente: piazza Aia; piazza IV Novembre, piazza Chiesa Sacro Cuore, piazza chiesa Santa Maria in Valle Verde, davanti allo stadio comunale e davanti alla chiesa di Strada 14. Vista l’emergenza si invitano i cittadini a collaborare.