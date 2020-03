Raccolta fondi per l’ospedale di Avezzano: i giovani di Trasacco insieme per fronteggiare l’emergenza Coronavirus

Trasacco. I giovani trasaccani fanno fronte comune per dire insieme stop al Coronavirus.

L’iniziativa nata e portata aventi dai ragazzi della ‘Consulata dei Giovani’ ha come fine quello di aiutare il più possibile in questo momento di emergenza nazionale e supportare l’ospedale di Avezzano.

“Vicini anche se lontani”, si legge in un post della pagina Facebook dell’associazione, “Data l’emergenza Covid-19,proponiamo il progetto di dare vita ad una raccolta fondi solidale per acquistare materiale sanitario da donare all’ospedale civile di Avezzano. A tale scopo verranno posti dei bussolotti presso le attività commerciali aperte nel nostro comune. Una volta raccolte le donazioni, la nostra associazione provvederà ad acquistare il materiale necessario, a seconda delle necessità dei reparti dell’ospedale per non cumulare beni che già hanno”.