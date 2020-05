Raccolta fondi per le monache di San Cosma e Damiano, gara di solidarietà per aiutare le custodi del Volto Santo

Tagliacozzo. Quest’anno le celebrazioni per il rito del Volto Santo si sono tenute a porte chiuse e, nonostante lo zampillìo della fontana, l’immagine che passerà alla storia sarà quella di una piazza dell’obelisco tristemente vuota.

Eppure l’emergenza Covid19 non ha colpito solo la parte visibile delle celebrazioni, ma ha fatto sparire anche tutto ciò che è legato alle tradizioni culinarie. Quest’anno infatti non è stato possibile assaggiare i cavallucci (dolce al cioccolato per i bambini) e le “palommelle” (colombine per le bambine), le specialità tipiche della festività, preparate dalle monache benedettine di San Cosma e Damiano secondo un’antichissima e segreta ricetta.

Un danno enorme per quel che riguarda le tradizioni, ma anche per le monache di clausura, che con la vendita dei dolci tipici della “Pasqua tagliacozzana” pagavano le bollette del monastero. Fortunatamente però anche in questo caso la macchina della solidarietà si è messa in moto, attraverso una raccolta fondi destinata alle monache benedettine, custodi delle tante tradizioni legate al secolare culto del Volto Santo. Grazie alle donazioni le monache potranno superare questo momento di difficoltà, con la speranza che già dall’anno prossimo tutti noi potremo tornare ad assaggiare i tipici dolci del Volto Santo, preparati dalle loro sapienti mani come accade da secoli.

Di seguito l’iban per le donazioni: IT 40 K 08327 40810 0000 0000 0698

Qui di seguito invece è possibile trovare i recapiti del monastero per aiutare le monache in qualsiasi altro modo “Monastero delle Benedettine “Ss. Cosma e Damiano” Via San Cosma n°10 – 67069 Tagliacozzo (AQ) email: [email protected] telefono: 0863.67451