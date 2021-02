Raccolta fondi “Emergenza Velino”: donati oltre 6mila euro al soccorso alpino e speleologico Abruzzo

Massa d’Albe. Una corsa alla solidarietà che ha generato un passa parola per tutta la Marsica e l’Abruzzo, che prima ha fatto sì che tanti esercenti del territorio donassero paste, cibi caldi e bevande per i soccorritori e poi che si è trasformato in donazioni in denaro, per permettere di canalizzare i contributi in esigenze da stabilire di volta in volta.

È così che grazie alla diffusione del numero di telefono di una volontaria della protezione civile di Tagliacozzo, è stata versata questa mattina, tramite un bonifico bancario, al corpo nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, la somma di 6168,30 euro, relativa alla raccolta fondi condivisa dall’amministrazione comunale di Massa d’Albe con il NOVPC, “Emergenza Velino”.

Intanto anche oggi è stato impossibile per i soccorritori raggiungere la quota del Velino per continuare le ricerche dei quattro escursionisti, dispersi dallo scorso 24 gennaio.

Si sta aspettando la diffusione del nuovo bollettino meteo per decidere il da farsi per domani e i giorni a seguire.