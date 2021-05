Raccolta fondi Airc, Podistica Luco passa il testimone nella staffetta da 50 km da Ortona ad Avezzano

Avezzano. Si è svolta ieri l’iniziativa di livello nazionale della staffetta per la raccolta fondi in favore dell’Airc per la quale la Podistica Luco ha percorso circa 50 km da Ortona dei Marsi sino ad Avezzano dove ha passato il testimone all’altra associazione sportiva aderente USA Sporting. La giornata ha visto gli atleti percorrere le strade della marsica orientale scendendo dal valico di Ortona passando per i borghi di Pescina, San Benedetto dei Marsi e Luco dei Marsi dove hanno incontrato i rispettivi sindaci che hanno accolto gli atleti e li ringraziati per la bella iniziativa.

È stato un momento per i runners per ripartire dopo mesi e mesi di stop ed hanno voluto ribadire, in questo momento complicato, che insieme si può vincere non solo in gara ma anche tutti i giorni per valori e sentimenti che hanno conseguenze positiva per coloro che tutti i giorni di spendono per la ricerca per la nostra salute.

“Noi della Podistica Luco abbiamo voluto fare questo segnale con molto atleti che hanno voluto essere presenti di corsa, in bici o nella logistica per dire noi ci siamo”, racconta la Podistica Luco dei Marsi. “È stata la settimana della nostra regione per l’iniziativa che, partendo dal capoluogo, vi è tornata dopo aver percorso oltre 300 km per tutte e 4 le province. Speriamo di aver contribuito per questa buona causa e fare germogliare in tutti il seme della solidarietà.

Grazie a tutti ed un arrivederci all’anno prossimo”.