Raccolta firme per inserimento di un tetto alle tasse in Costituzione, domani ad Avezzano gazebo organizzato da Forza Italia

Avezzano. Domani, domenica 27 ottobre, Forza Italia sarà in piazza anche ad Avezzano per mettere un tetto alle tasse in Costituzione, nell’interesse di una tassazione equa e sostenibile per i cittadini.

Ci sarà un apposito gazebo, tra via Marconi e via Corradini, davanti il bar Olimpia, dalle ore 10 alle ore 13 e poi dalle ore 16 alle ore 19, per illustrare ragioni ed obiettivi della proposta di legge già depositata alla Camera, al fine di informare di essa i cittadini.

Saranno illustrati gli obiettivi della proposta di legge: taglio del cuneo fiscale, tutela delle famiglie, flat tax, pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione e tutela dell’ambiente.

L’iniziativa fa parte del “tour delle libertà” che prenderà piede da qui a dicembre ed in cui, in ogni regione italiana, i dirigenti del partito saranno nelle piazze cittadine per incontrare categorie produttive e società civile per presentare la contromanovra, alternativa a quella presentata dall’attuale governo .