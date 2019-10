Raccolta firme in piazza Risorgimento per dire no alle tasse, Simonelli: 400 firme vittoria delle persone per bene

Avezzano. Ieri, in piazza Risorgimento, si è tenuto il gazebo di Forza Italia a sostegno della Contromanovra, presentata alla Camera dei deputati e supportata da tutti i partiti di centrodestra. Sei ore di raccolta firme e di spiegazione dei punti della proposta che hanno portato alla raccolta di circa 400 firme.

“Ieri abbiamo raccolto quasi 400 firme – affermano il coordinatore e vicecoordinatore cittadini del movimento giovanile, Mattia Di Cesare e Gregorio Di Salvatore – a supporto della volontà popolare di frenare questo governo di tasse e manette, una volontà comune a riprova dell’importanza di questo tema per il Paese intero. A firmare ieri non c’era solamente l’elettorato di Forza Italia, ma l’elettorato più vario, unito per dire meno tasse, più lavoro, perché è solo così che si persegue la felicità”.

“Aver portato circa 400 persone in piazza Risorgimento – sostiene Nello Simonelli, coordinatore provinciale di FIG – e in altre piazze della provincia come a L’Aquila, della Regione e del Paese, per firmare a sostegno della nostra “Contromanovra”, è un dato significativo del malessere diffuso nei confronti di questo Governo.

Taglio del cuneo fiscale, misure di sostegno alla famiglia, flat tax, maggior celerità nel pagamento dei debiti della PA, tutela reale dell’ambiente: queste sono misure che il popolo richiede a chi è nella stanza dei bottoni.

E’ stata, ieri, una vittoria di piazza per tutto il centrodestra, ed ancor prima per il buonsenso: sono venuti tantissimi amici di FI, di FdI, di Lega ed anche – per assurdo – ex elettori delusi del Movimento 5 Stelle.

Tutti quanti uniti sotto una bandiera comune, quella della necessità di rivedere scelte politiche scellerate e lontane dal popolo.

La mia speranza, ed un impegno nello spendermi attivamente – conclude – per le future Amministrative avezzanesi, è che i partiti del Centrodestra capiscano che divisi si va alla morte, mentre uniti, facendo sintesi, si andrà ad una sicura vittoria”.