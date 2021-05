Raccolta differenziata, in un mese a Cerchio si raggiunge oltre l’80 per cento

Cerchio. Un solo mese per far arrivare la raccolta differenziata porta a porta nel territorio comunale all’80%, un

risultato importante, frutto di un lavoro sinergico tra Comune, società gestore del servizio Tekneko e comunità.

“Un grande successo del Comune e una grande professionalità della ditta esecutrice del servizio, la

Tekneko di Avezzano”, ha commentato con grande soddisfazione il sindaco di Cerchio Gianfranco

Tedeschi, “la raccolta differenziata porta a porta, promossa dall’amministrazione Comunale insieme alla Tekneko, ha raggiunto ottimi risultati, un importante segnale dal punto di vista ambientale. Siamo pronti ancora a migliorarci e perfezionare il servizio reso a tutta la popolazione residente e non residente. L’attenzione degli uffici comunali e della società che svolge il Servizio è altissima, perché vogliamo ancora miglioraci. L’attività della raccolta differenziata porta a porta rientra come molte altre fatte negli anni in un programma di attività strategiche e programmatiche, messe in campo dall’Ente Comune.

Il nostro lavoro fatto negli anni ha contribuito e sta contribuendo ad una rinnovata crescita di molte infrastrutture locali. Cerchio ha avuto un salto di qualità grazie ai tanti interventi pubblici fatti ed in corso.

Adesso c’è bisogno di dare un ulteriore slancio, con nuove opere, proseguendo su quell’idea di attenzione al territorio che da anni è evidente a tutti. In questa ottica si colloca il Comune di Cerchio “come: virtuoso nella gestione dei rifiuti e della tutela del suo ambiente”.

Tedeschi, ha voluto anche evidenziare come i cittadini di Cerchio siano da prendere come esempio per la

loro partecipazione attiva alla raccolta differenziata, “a loro va il mio plauso e quello dell’Amministrazione Comunale”, ha proseguito il primo cittadino, “per la loro responsabilità e capacità di interpretare al meglio il cambiamento rendendosi protagonisti e permettendoci di superare le iniziali difficoltà, e raggiungere un risultato così straordinario ed importante, grazie di cuore a tutti”.