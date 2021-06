Quinta tavola rotonda di Etnomusicologia, “Dialoghi abruzzesi tra memoria e futuro”

Avezzano. “Dialoghi abruzzesi tra memoria e futuro” racchiude gli Atti della Giornata di Studi che si è tenuta lo scorso 12 novembre 2020 con il coinvolgimento di studiosi, accademici e cultori locali per la promozione del patrimonio musicale regionale. Il libro, voluto dalla Proloco di Avezzano e dal Centro Studi Marsicani “U.M. Palanza” per onorare e rinnovare il ricordo del compianto professore e studioso Gianluca Tarquinio, inaugura la Collana di Culture musicali e Arti Performative per l’Abruzzo e il Centro-Sud ed è stato curato da Francesca Piccone, musicologa responsabile scientifica della V Tavola rotonda di etnomusicologia.

Ampie le tematiche trattate, dalle problematiche dell’etnomusicologia contemporanea, agli studi sulla coralità marsicana. Rilevante è il valore del testo in termini di restituzione al territorio: grazie anche alla pubblicazione del CD, il volume costituisce la prima pubblicazione di registrazioni di canti popolari per Capistrello. Il volume sarà presentato al pubblico nel Parco Torlonia di Avezzano, il 24 giugno alle ore 17:00. L’evento sarà a ingresso libero e verrà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della Pro Loco di Avezzano.