“Quinta passeggiata per la vita”, tutto pronto a Sante Marie per l’evento con l’Aido

Sante Marie. Tutto pronto a Sante Marie per la “Quinta passeggiata per la vita”. L’iniziativa che unisce sport e solidarietà organizzata ogni anno dalla Commissione delle pari opportunità del Comune di Sante Marie, in collaborazione con l’amministrazione comunale, quest’anno sarà dedicata alla sensibilizzazione dei presenti sulla donazione degli organi.

Partner della quinta edizione saranno l’Aido, associazione che promuove la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule, con la presidente del gruppo comunale di Avezzano Antonella Cavallo, e il centro regionale trapianti Abruzzo e Molise dell’azienda sanitaria locale.

L’iniziativa si terrà venerdì 22 luglio, a partire dalle 17.30, in piazza Aldo Moro a Sante Marie. Ci sarà un momento informativo a cura dell’Aido con Daniela Maccarone, coordinatrice Centro trapianti regionale, Alessandra Panarese, dirigente Medico Chirurgia del Centro trapianti L’Aquila, le componenti della commissione presieduta da Maria Rita Berardinetti, e una rappresentanza dell’amministrazione comunale con il sindaco Lorenzo Berardinetti. Modererà Fabio Capriotti.

Alle 18.15 ci sarà la partenza della passeggiata che attraverserà il centro storico del paese. All’arrivo in piazza Aldo Moro è prevista l’apertura della pesca di beneficienza e a seguire lo street food. Durante la manifestazione saranno venduti dei gadget dedicati. Tutti i proventi della giornata saranno poi destinati all’acquisto di materiale utile al centro regionale trapianti. In serata, a partire dalle 21, Lorenzo Martelli in concerto.

“Siamo orgogliose di aver organizzato ancora una volta una manifestazione come questa che non ha solo un valore ludico ma anche sociale”, ha spiegato la presidente della commissione, “negli anni siamo riuscite a raccogliere fondi e sostenere progetti importanti. Quest’anno abbiamo deciso di coinvolgere l’Aido, che ringraziamo per la partecipazione. Ci sarà un importante momento informativo e poi una raccolta fondi che ci permetterà di contribuire alle tante iniziative promosse dall’associazione per diffondere la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule porta avanti. Ringraziamo l’amministrazione comunale per la collaborazione e il centro regionale trapianti Abruzzo e Molise dell’azienda sanitaria locale per il prezioso contributo”.

Nei prossimi giorni i gadget relativi alla manifestazione saranno venduti nei negozi del paese.

“Un’altra giornata di sport e solidarietà animerà il nostro paese”, ha commentato l’assessore al Sociale, Simonetta Lattanzi, “siamo fieri come amministrazione comunale di poter collaborare all’organizzazione di eventi come questo che hanno un fine sociale molto importante. Come già avvenuto in passato ci sarà infatti un momento di confronto e informazione tenuto specialisti del centro regionale trapianti che ci illustreranno la loro attività. Ringraziamo come amministrazione quanti si sono prodigati per la riuscita dell’iniziativa, sono realtà come queste che fanno la differenza all’interno di una comunità”.