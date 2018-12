“Questo Amore Live” di Franco Di Donato fa tappa al teatro Talia di Tagliacozzo per una serata magica

Tagliacozzo. Venerdì alle 21 “Questo Amore Live” Franco di Donato in Concerto al Teatro Talia di Tagliacozzo insieme alla sua strepitosa band con il patrocinio del Comune di Tagliacozzo concesso dall’amministrazione comunale e con l’aiuto dell’indispensabile Giacomo Morgante responsabile Tagliacozzo Turismo Info Point.

Il concerto vuole essere un ringraziamento alla città di Tagliacozzo e dei paesi limitrofi che hanno sostenuto la realizzazione del video del mio ultimo singolo “Questo amore” e dove ne abbiamo girato diverse scene e questo Concerto. Il video di “Questo amore è trasmesso da agosto 2018 su tutti gli schermi delle Metro di Roma, Milano e Brescia da Telesia Tv.

Franco Di Donato eccelso bassista internazionale e musicista eclettico, nonchè cantante, songwriter, compositore, arrangiatore. Nella sua lunga e proficua carriera artistica ha realizzato 4 suoi Cd album, ha lavorato come bassista turnista in diversi Tour con artisti nazionali e internazionali: Ivan Cattaneo, Stefano Borgia, Valeria Visconti, Neil Zaza…. in vari Show: Le Tate, Le Ragazze di Non è La Rai, Sante Show, Acquaforte…. In diverse grandi orchestre tra le tante L’orchestra di Fiati Aquilana diretta dal M° Paolo Cerasoli ed è stato leader di alcune famose cover band: Turn Und Taxis, Funk Totum, Sunshine band, Disco Inferno Band…”. Annovera tra le sue innumerevoli e Illustri collaborazioni: Level 42, Ricky Portera, Romano Mussolini, Cliò, M° Mistheria, Andrea De Paoli (Labyrinth), Luigi Mosello, Gegè Telesforo, Sergio Caputo… è stato Endorser di grandi marchi musicali: Rotosound Strings, Legg guitars, Fabiano Scuffi Liuteria, D’orazio Strings e recensito su famose riviste musicali internazionali: Guitar Club, Metal Hammer, Le sue canzoni vengono trasmesse da varie radio regionali e web e da grandi radio internazionali come Radio Italia Stoccarda (Germania) , Radio Blu Italia (Australia).

Ha partecipato come ospite a varie trasmissioni Tv, come: CantaFestivalGiro (Canale italia) MilleVoci, Cantando e Ballando (Canale Italia). Attualmente Franco è il Produttore Esecutivo di se stesso con la CoProduzione dalla MEA RECORD del Produttore e Giornalista Angelo Anselmi, la Produzione Musicale del noto Cantautore Florindo Cimei e CoProduzione Esecutiva Maurizio Cipollone ed è in procinto di realizzare un nuovo album che conterrà anche una sua cover rivisitata e riarrangiata nel suo stile di 100 Campane in tributo al grande cantante romano Lando Fiorini.