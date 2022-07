Questa notte a Celano si corre l’Ultra Serra ma il Comune predispone la disinfestazione durante il passaggio degli atleti

Celano. Mesi di organizzazione, la novità di quest’anno la partenza da Ovindoli, alle 22. Una corsa di 96 chilomenti, un trail di montagna che a detta degli sportivi più forti d’Italia è ultra. Oltre 7mila metri di dislivello positivo.

Arriveranno questa sera a Celano decine di atleti da tutta Italia per partecipare all’ Ultra Sky Marathon d’Abruzzo ma a Celano il Comune, proprio nelle ore del passaggio intorno al Castello Piccolomini, farà la disinfestazione, per cui invita i cittadini a tenere finestre e porte chiuse.

La decisione, pubblicata sulla pagina Facebook istituzionale dell’Ente ha lasciato l’amaro in bocca, è davvero il caso di dirlo questa volta, agli organizzatori del Gruppo Sportivo di Celano che da mesi preparano l’evento, studiato nei minimi dettagli proprio per rendere la gara il più sorprendente possibile.

La competizione sportiva è stata presentata alla stampa in un’affollata sala del Parco regionale naturale Sirente Velino, anche quest’anno promotore dell’evento che non è solo per il mondo sportivo ma che muove un turismo virtuoso che si muove sulla ricettività turistica della Marsica e di tutto l’Altopiano delle Rocche.

Proprio alla conferenza stampa era stato spiegato che quest’anno la partenza era stata studiata ad Ovindoli proprio per favorire gli atleti che così facendo sarebbero passati a Celano intorno alla mezzanotte, fino alle tre, per godere dello spettacolo dalla Serra di un paesaggio straordinario come quello che si vede in notturna, con il Castello ai piedi del monte.

Unica speranza a questo punto è che i veloci e allenatissimi sportivi partecipanti all’Ultra Serra di Celano corrano talmente forte una arrivati a Celano da lasciarsi alle spalle gli insetticidi nell’aria che proprio questa sera disinfesteranno della città.

E magari, nelle 12 e oltre ore di gara, dimentichino l’accoglienza a suon di insetticidi avuta nella città del Castello.