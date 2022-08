Quei minuti infiniti e gli amichetti che chiedevano: “Alessia dov’è?”

Avezzano. Alessia, papà Petrit Prendi e mamma Eda li conoscono tutti a San Pelino. Da anni vivono nella frazione di Avezzano dove il papà si è trasferito per lavorare nell’edilizia e la mamma lo ha raggiunto solo qualche anno dopo. Ancora giovanissimi hanno messo su la famiglia e si sono integrati in paese.

Quando è avvenuto l’incidente sono arrivati sul posto tanti bambini che chiedevano: “come sta Alessia? Come sta Alessia?”. Tutti volevano sapere come stava la loro amichetta, ma nessuno ha avuto il coraggio di dirglielo. Papà, mamma, figlia e la sorella di qualche anno più grande erano da poco tornati dalle vacanze e si stavano preparando come tutti per ripartire con la routine quotidiana.

Alessia stava giocando come altri bambini quando è avvenuta la tragedia. “Siamo scioccati, tutto il paese è sotto choc”, dice la proprietaria del bar al centro di San Pelino rispondendo alle persone che si sono avvicinate per capire cosa fosse successo.

In tanti hanno ricordato quando nell’ottobre 2021 a Rocca di Botte ha perso la vita Sofia, una bimba di 5 anni schiacciata dalla porta di un campo di calcetto comunale. Anche in quel caso non ci fu nulla da fare per la piccola. Sul caso è ancora in corso un’indagine.

L’oratorio è di proprietà della curia, ma da qualche anno è in comodato d’uso al Comune di Avezzano e veniva aperto ogni giorno da una tirocinante dell’ente comunale. Sul posto sono arrivati anche il vescovo Giovanni Massaro, don Adriano Principe e don Giovanni Venti, oltre al vice sindaco facente funzioni, Domenico Di Berardino e altri amministratori.