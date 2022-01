Quarto giorno di vaccinazioni pediatriche anticovid a Pescina, arriva la Befana con dolci e regali

“È stato un quarto pomeriggio di vaccinazioni pediatriche”, ha raccontato ieri sera il sindaco Mirko Zauri, “ad attendere questi giovanotti coraggiosi insieme ai loro genitori c’è stata la befana con piccoli dolci doni, lasciati ad ognuno di loro, come simbolo di coraggio e gratitudine che come Amministrazione Comunale abbiamo voluto dare, dando così seguito ad associazioni o privati che hanno omaggiato questi piccoli eroi.

C’è sempre molto impegno e molta sensibilità nel contrastare questa pandemia che ha messo in subbuglio tutto il sistema di vita mondiale. Credo che i bambini sono coloro che stanno subendo più di tutti gli adattamenti a mille situazioni che cambiano continuamente per cercare di tutelare tutto e tutti. I vaccini tutelano tutti. Un plauso lo faccio ai piccoli ragazzi che hanno affrontato con un sorriso il vaccino. Un plauso va ai genitori che credono nella giusta ricerca e vedono soluzione nei vaccini. Un mega plauso va ai volontari di Croce Rossa e di Protezione Civile tutti, che in maniera gratuita lavorano quotidianamente per il bene di tutti, non chiedendo nulla in cambio se non un semplice saluto e apprezzamento per quanto fanno. Un plauso ai medici, infermieri, oss, amministrativi che con passione e pazienza svolgono il lavoro in maniera seria, professionale dando sempre risposte e soluzioni a tutti”.