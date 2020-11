Quarantene e smart working lasciano chili di troppo? Tutti i consigli della nutrizionista

Il primo lockdown ci ha fatto scoprire “le gioie” della cucina come non mai. Ci ha colto con le “mani in pasta”! Abbiamo cucinato pane, pasta e pizza a volontà senza però pensare che poi ci saremo ritrovati con qualche chilo in più. A volte, più di qualche, anzi, un bel po’!

Rischio obesità

L’obesità è un rischio importante per le malattie cardiovascolari, per la sindrome metabolica, per la steatosi epatica e per i tumori. È per questo che si deve stare attenti a non accumulare grasso, soprattutto in un periodo come quello in cui stiamo vivendo, dove le restrizioni dovute al controllo della diffusione del contagio del Coronavirus ci costringe più tempo a casa, in ambienti più stretti o allo smart working, che inevitabilmente porta a stare tanto tempo seduti o fermi, in casa.

Ecco allora qualche utile consiglio da parte della dottoressa Serena Gargano, medico specialista in Medicina Interna, specializzata in Nutrizione e medicina estetica.

L’importanza della prima colazione

La prima colazione è un pasto importantissimo e per questo è fondamentale non farla mangiando qua e là, di fretta, ingerendo dolci e bevande a volontà. Ci si deve sedere e farla comodamente regalandosi del tempo.

Evitare cibi troppo ricchi di zucchero che fanno alzare i picchi di insulina ma che fanno tornare subito la fame;

Favorire le colazioni salate , con alimenti ricchi di proteine e non di zuccheri;

, con alimenti ricchi di proteine e non di zuccheri; Sostituiamo alle tipiche colazioni all’italiana con cappuccino e cornetto o fette biscottate con la marmellata, toast, uovo, yogurt greco, pan cake o porridge salato magari arricchito di avena e frutta fresca;

Durante la mattinata evitare di mangiucchiare cibi in continuazione, proprio per il fatto che si passa tanto tempo seduti.

Il pranzo, sì a piatti semplici con verdure e proteine

Il pranzo andrebbe considerato sempre come un pasto semplice, fatto con delle verdure nel primo piatto e seguito con un secondo piatto con proteine. Ok anche alla cena fatta con la pasta, per chi è abituato così, ma vanno evitati cibi consumati fuori pasto, troppo ricchi e frequenti.

Fuori pasto: No a spuntini, Sì a yogurt e frutta fresca

Per evitare spuntini troppo ricchi sono da preferire frutta fresca e yogurt, meglio se greco. È comodo e anche più genuino se preparato in casa, senza l’aggiunta di zuccheri. Fatto con delle yogurtiere o per chi ce l’ha, con il Bimby.

Coinvolgere bambini e ragazzi nella preparazione delle verdure!

Importante per “convincere” i bambini e i ragazzi ad assaggiare e mangiare regolarmente le verdure è coinvolgerli nella preparazione dei piatti. Visto che sono a casa possiamo più facilmente insegnare loro a mangiare in modo più equilibrato e sano, cucinando insieme a loro e assaggiando magari anche nuovi piatti e nuovi abbinamenti.

Riscoprire il valore dei legumi con piatti semplici ma ricchi di proteine e soprattutto genuini

In genere a casa si evita di cucinare legumi: necessitano di una preparazione più lunga, che richiede tempo, che se ci si sposta tra lavoro, palestre e attività dei figli spesso non si ha. Stando a casa però di tempo a disposizione per dedicarsi alla cucina ce n’è di più.

I legumi sono facilmente reperibili, provengono dalla nostra terra e sono un alimento molto sano: hanno carboidrati con un basso indice glicemico e tante proteine e possono essere la base di bellissimi piatti unici, che siano minestre o zuppe oppure come abbinamento in umido con delle insalate a cui si possono aggiungere anche cereali.

Stop a pigrizia e sedentarietà, fate ginnastica!

Stare fermi, immobili per molte ore fa male. Bisogna assolutamente alzarsi dal divano e vincere la pigrizia. Fortunatamente oggi è facile reperire lezioni di fitness o di ginnastica in generale su tanti canali che vanno da youtube a facebook oppure alle chat di whatsapp.

Molti personal trainer offrono percorsi personalizzati da realizzare a casa e in molti casi ci sono anche consulenze e corsi gratuiti.

Fare ginnastica e sport ci permette di vincere lo stress e nervosismo accumulati in casa con lo smart working, con il soddisfacimento delle esigenze dei bambini e dei ragazzi che hanno la scuola a distanza e in generale con le nuove dinamiche che vengono a generarsi con la convivenza forzata in ambienti ristretti per numerose ore.

Che ben vengano, quando si può, anche passeggiate o corsette nei pressi di casa.

Sicuramente sarà più facile tenersi in forma per chi ha già un tapis roulant o una cyclette in casa.

Fare sport ci permette di sviluppare le endorfine che ci danno un senso di benessere che poi il nostro corpo ci richiederà anche per i giorni a seguire.

Qualche strappo alle regole a Natale… Si può fare!

Se ci faremo trovare in forma dalle tavolate di Natale, qualche strappo alle regole si potrà fare con più facilità.

Si sa, a Natale la tradizione di cucinare c’è e rimane comunque ed è per questo che sarebbe tutto più facile se si arrivasse davanti alle tavole imbandite a festa senza troppi chili di troppo!

