Quanto sono importanti il pane e i cereali nell’alimentazione? Esperti a confronto a Tagliacozzo

Tagliacozzo. La Fiesa Regionale d’Abruzzo, l’Assopanificatori Confesercenti e l’Istituto Tecnico per il Turismo “A. Argoli”, in collaborazione con la città di Tagliacozzo, organizzano il convegno di studi “Alimentazione: alla riscoperta del nostro buon Pane – Il Pane e i cereali nel contesto alimentare del turismo enogastronomico” che si terrà lunedì 20 maggio, dalle 9.30 alle 12.30, nella splendida cornice del Teatro Talia di Tagliacozzo.

Lo scopo principale del Convegno è quello di parlare di “Sana alimentazione”, diffondendo tra i giovani la giusta conoscenza scientifica, soprattutto per quanto riguarda la reintroduzione del consumo del Pane nella ristorazione collettiva, soprattutto nelle mense scolastiche. Per questo l’attenzione è rivolta principalmente ai ragazzi in età scolare in termini di educazione all’alimentazione. Ma vi è anche la necessità di trasmettere la conoscenza ai genitori e agli insegnanti.

Gli organizzatori, soprattutto con il contributo di medici nutrizionisti ed esperti del settore, intendono divulgare un concetto semplice: Non esiste un cibo capace di determinare da solo salute e malattia. Non esistono cibi da evitare o da preferire, né pasti da fare in una maniera piuttosto che in un’altra. Mangiare è una visione d’insieme e non vanno esclusi cibi come il Pane che puntualmente vengono messi al centro di allarmismi e disinformazione. Piuttosto bisogna aspirare alle giuste quantità e alla giusta qualità.

Tutto questo è racchiuso nella tradizione e nella tipicità locale che dona ai consumatori un patrimonio consistente di Panificazione artigianale di qualità utile alla salute dell’uomo: Il profumo del pane è la cosa più bella e più buona che c’è. E il pane non ha mai fatto male a nessuno.

Al Convegno di studi parteciperanno: Vinceslao Ruccolo, Vice Presidente Nazionale Assopanificatori Confesercenti; Patrizia Marziale, Dirigente Scolastico Istituto Tecnico per il Turismo “A. Argoli”; Vincenzo Giovagnorio, Sindaco della Città di Tagliacozzo; Antonio Pacella, Medico chirurgo Specialista in Scienza dell’Alimentazione, Consulente del CONI e dell’Arma dei Carabinieri, Medico Settore Tecnico FIGC; Gaetano Pergamo, Direttore Fiesa Nazionale; Franco Salvatori, Direttore del Dipartimento di Scienze storiche, dei beni culturali e del territorio dell’Università di Tor Vergata; Mauro Febbo, Assessore alle Attività Produttive della Regione Abruzzo; Lido Legnini, Direttore Regionale Confesercenti Abruzzo; Sandro Bucciarelli, Dirigente Dipartimento Sviluppo Economico Regione Abruzzo. I lavori saranno coordinatore da Angelo Pellegrino, Direttore Fiesa Confesercenti Regionale d’Abruzzo.