Quanto sai sulla raccolta differenziata? Green Game fa tappa ad Avezzano, studenti dello scientifico a scuola di riciclo

Avezzano. “Che cosa succede dopo la raccolta differenziata?”: i consorzi nazionali per la raccolta, il recupero ed il riciclo degli Imballaggi (Cial per l’alluminio, Comieco per la carta e il cartone, Corepla per la plastica, Coreve per il vetro e Ricrea per l’acciaio) si occupano di garantire che i materiali provenienti dalla raccolta differenziata trovino pieno utilizzo attraverso processi di recupero e riciclo. Tutto questo sistema ci permette di salvaguardare l’ambiente e di creare valore alla comunità.

“Green Game” è la forma di comunicazione scelta da Cial, Comico, Corepla, Coreve e Ricrea per avvicinare i più giovani alle tematiche ambientali. Il progetto sta ottenendo importantissimi attestati di riconoscimento da tutto il corpo docente che certifica la straordinaria efficacia di apprendimento. I ragazzi infatti vengono coinvolti nella spiegazione iniziale dal relatore Alvin Crescini che trasferisce loro nozioni e valori riguardanti le corrette modalità di raccolta differenziata, i benefici che si ottengono attraverso il giusto riciclo dei rifiuti, per poi verificare direttamente quanto appreso attraverso il quiz multi-risposta. Gli studenti dotati di risponditore wireless rispondono ai quesiti legati alla lezione iniziale.

Sabato protagonisti del format sono gli studenti del Liceo “Vitruvio Pollione” di Avezzano. “Ho trovato Green Game molto interessante”, ha commentato la professoressa Maria Teresa Di Natale, “il metodo di comunicazione è ottimale perché i ragazzi sono molto partecipi e le informazioni che vengono date “arrivano”. Davvero un progetto molto efficace”.

“Ho guidato il progetto per la nostra scuola e sono davvero molto soddisfatto dei risultati”, ha proseguito il docente Profio, “tutti i ragazzi hanno seguito attentamente la lezione e tutti hanno risposto in modo giusto alle domande. Sicuramente un’attività da ripetere”.

Le classi 1E e 1B e 2E e 2Q sono passate alla finalissima regionale del 20 dicembre a Pescara. Il tour è iniziato il 7 ottobre da Avezzano e coinvolgerà gli Istituti Secondari di II grado di tutta la regione. Prossimo appuntamento con Green Game il 24 ottobre con gli studenti dell’IIS “Fermi” di Sulmona. Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea sono Consorzi nazionali no profit, nati per volontà di legge e si occupano su tutto il territorio italiano di garantire l’avvio al riciclo degli imballaggi raccolti dai Comuni italiani tramite raccolta differenziata. In Italia, mediamente, ogni anno, si producono circa 11 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggio. Di questi, il sistema dei Consorzi nazionali ne recupera oltre il 78%, vale a dire: 3 imballaggi su 4.

Green Game è patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e da Regione Campania. Tutte le informazioni sul progetto sono disponibili sul sito www.greengame.it, sulla pagina Facebook “Greengameitalia” e sulla pagina Instagram “Green Game”.