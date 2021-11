Quale impatto avrà la riforma agricola comunitaria sul Fucino? Ne parla Confagricoltura

Avezzano. Confagricoltura L’Aquila nell’ambito della tradizionale assemblea dei soci, quest’anno in presenza, organizza il convegno “La riforma della politica agricola comunitaria 2023-2027 e l’impatto del piano strategico nazionale sull’agricoltura abruzzese”, l’evento si terrà ad Avezzano lunedì nella sala convegni del Ristorante Napoleone alle 9.30.

Dopo la relazione del presidente di Confagricoltura L’Aquila Fabrizio Lobene che presenterà le proposte di Confagricoltura Abruzzo, seguiranno gli interventi di Manlio Cassandro (Studio Cassandro Progettazioni e finanziamenti) che darà una informativa sui contratti di distretto presentati dai DAQ abruzzesi per i settori ortofrutta, carne e latte, cereali, a seguire l’intervento di Vincenzo Lenucci Direttore dell’Area Politiche europee di Confagricoltura che relazionerà sugli effetti della riforma sull’agricoltura italiana e abruzzese. La direttrice del Dipartimento agricoltura della Regione Abruzzo Elena Sico illustrerà il contributo della nostra Regione alla elaborazione del piano strategico nazionale (PSN) le conclusioni saranno di Emanuele Imprudente Vice Presidente della Giunta Regionale e assessore all’agricoltura.

“I buoni propositi della Commissione Europea manifestati nei documenti preparatori della riforma si sono persi per strada” afferma Fabrizio Lobene Presidente di Confagricoltura L’Aquila “Non vediamo una strategia per la promozione del settore agricolo che garantisca la sicurezza alimentare, non emerge con chiarezza come si possa ridare vigore all’economia e all’occupazione nel settore agricolo, totalmente assente la semplificazione e l’abbattimento della burocrazia”. – È passato il concetto punitivo dell’agricoltura che rappresenta, per la Commissione e con il consenso del Parlamento Europeo, il male assoluto da cui dipende la crisi ambientale e climatica”. Conclude Lobene.

Confagricoltura L’Aquila informa che nel rispetto delle normative COVID chi parteciperà in presenza dovrà esibire il green pass, indossare la mascherina, rispettare il distanziamento sottoporsi alla misurazione della temperatura.

Il Convegno può essere seguito in streaming sul canale YouTube di Confagricoltura L’Aquila cliccando https://www.youtube.com/channel/UCeQRBr6D4LEs_X9ddM6opzA/videos