Quale futuro per LFoundry? Oggi secondo vertice in Regione con azienda e parti sociali sui 18 mesi di crisi

Avezzano. Nuovo vertice oggi a palazzo Silone all’Aquila sul futuro di LFoundry. Gli esponenti dei sindacati e la Regione Abruzzo rappresentata dal presidente vicario, Giovanni Lolli, questa mattina si metteranno di nuovo a tavolino per tracciare una strada da seguire in vista dei 18 mesi difficili che l’azienda si troverà ad affrontare. A causa della guerra dei mercati e dell’aggiornamento del software, in programma dal primo dicembre, i vertici dello stabilimento avezzanese hanno annunciato che da qui a un anno e mezzo ci saranno delle ore in eccesso lavorabili. Di fatto quindi sarà necessario ricorrere agli ammortizzatori sociali per far fronte a questa crisi. Azienda, Regione e sindacati vogliono arrivare a un’intesa prima del vertice fissato per la prima settimana di novembre al ministero dello Sviluppo economico.

Intanto lunedì il manager Sergio Galbiati si incontrerà con il primo cittadino di Avezzano Gabriele De Angelis che ha chiesto di avere chiarimenti in merito.