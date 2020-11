Punto mobile per tamponi Covid ad Avezzano: E-distribuzione dona rete elettrica in tempi record

Avezzano. Prosegue l’impegno sul territorio abruzzese di E-Distribuzione con progetti concreti e realizzati in tempi rapidi a supporto delle strutture sanitarie e pubbliche impegnate in prima linea contro la diffusione del coronavirus. La società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, infatti, ha prontamente risposto alla richiesta del Comune di Avezzano, su iniziativa del Comando Generale dei Carabinieri e in collaborazione con Asl 1, Protezione Civile Regione Abruzzo, Regione Abruzzo, per attivare una fornitura straordinaria e temporanea per l’allestimento di un punto mobile, in via Aldo Moro ad Avezzano, destinato all’esecuzione di tamponi in modalità drive-in.

L’iniziativa realizzata ad Avezzano rientra nell’ambito del progetto nazionale “Allacciamo le energie”, che vede E-Distribuzione impegnata da nord a sud Italia fornendo la disponibilità a donare un collegamento o un aumento di potenza alla propria rete elettrica a favore di presidi e strutture sanitarie e di emergenza attivate per la gestione della crisi legata alla diffusione del virus.

“Continuiamo a lavorare con impegno e spirito di servizio sul territorio – ha detto Gian Luca Funaioli, responsabile E-Distribuzione zona L’Aquila -Teramo – garantendo un servizio primario alla nostra comunità. L’azienda elettrica è vicina e attenta alle esigenze del territorio e, attraverso l’iniziativa ‘Allacciamo le energie’, vuole offrire un ulteriore contributo concreto a tutti i soggetti in trincea in questa battaglia contro il virus”.