Punta un lungo coltello alla gola di un cassiere, bloccato da un poliziotto

Protagonista della vicenda che ha assunto caratteri davvero drammatici così come raccontato sulla pagina Facebook della polizia penitenziaria, è Gianni Allegritti, 49 anni, assistente capo coordinatore della polizia penitenziaria in servizio nella casa circondariale dell’Aquila.

Allegritti non ha esitato un attimo e ha inseguito il ladro per circa 700 metri prima di raggiungerlo, disarmarlo e immobilizzarlo in attesa dell’arrivo dei poliziotti del Commissariato locale che lo hanno arrestato. L’assistente capo non è nuovo ad azioni del genere: nell’aprile del 2019 ha rincorso e fermato un ladro davanti un negozio di scarpe. In quella occasione fu chiesto per lui un encomio.