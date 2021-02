Pugilato, gli atleti della Sauli Boxe s’impongono ai campionati Elite di Avellino

Civitella Roveto. Con Olena Savchuk, campionessa italiana 51kg e Amedeo Sauli, medaglia d’Argento, la Sauli Boxe ha dominato i campionati italiani Élite, svoltisi ad Avellino nello scorso weekend. Amedeo, alla fine di un torneo durissimo, ha preso parte a una finale caratterizzata da un match tattico, nel quale, nonostante il massimo impegno, l’avversario, preparato e combattivo, ha avuto la meglio soltanto ai punti, con uno scarto veramente minimo.

Per l’assessore allo Sport del Comune di Civitella Roveto, Pierluigi Oddi, questi risultati rappresentano un motivo per lavorare ancora più tenacemente, non solo per cambiare colore a quella medaglia ma anche per continuare a regalare emozioni a tutti i tifosi e sostenitori della Sauli Boxe e dei suoi atleti, vanto per Civitella, tra cui va sicuramente annoverata anche la brava civitellese doc Eleonora Alfano.