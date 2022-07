Pucetta Calcio, riunione tecnica col nuovo dt Ersilio Cerone: “Abbiamo le idee chiare”

Avezzano. Ieri, presso la sede del Pucetta ad Avezzano, si è tenuta la prima riunione tecnica presieduta dal nuovo DT Ersilio Cerone.

La società ha chiamato al raduno tutti i dirigenti e tutti i tecnici che hanno fatto parte dell’organico nella stagione passata per condividere i programmi per il nuovo anno ed è stata anche l’occasione per Cerone per presentare a tutti le idee e le novità che ha intenzione di mettere a fattor comune nella prossima stagione. È stata anche l’occasione per capire quali sono gli istruttori su cui potrà fare affidamento dal prossimo mese di agosto.

Due ore trascorse in armonia, le proposte messe in campo dalla società hanno convinto tutti i partecipanti e hanno generato grande entusiasmo, si è respirata aria di grande positività e all’uscita anche Cerone ha manifestato grande soddisfazione: “Oggi ho avuto la certezza che questa società ha intrapreso un percorso di grande qualità” le parole del DT, che prosegue “quello che è stato fatto in questi ultimi anni da questi dirigenti e dai tecnici credo che non debba essere rimarcato perché è sotto gli occhi di tutti, ma oggi ho avuto la certezza che la società ha le idee molto chiare, innanzitutto sulla centralità dei ragazzi nel progetto, ma anche in termini di investimenti futuri. Da parte mia, come ho detto, posso portare l’esperienza e la grande motivazione che ho riscoperto da quando l’amico Ugo Petitta mi ha convinto a tornare in campo”.

A proposito del “tornare in campo” è trapelato da qualche dirigente presente all’incontro che Cerone avrebbe anche dato la sua disponibilità ad allenare una delle formazioni che parteciperanno ai prossimi campionati giovanili, sembrerebbe trattarsi della Juniores Regionale under 19.