Pucetta calcio, ecco da chi sarà composta la corposa flotta dei fuoriquota

Avezzano. Vincenzo ChiariziaPrima Squadra Per il Pucetta Calcio la scorsa stagione è stata importante per quanto fatto dalla formazione Allievi Regionali, che è giunta sino alla finale regionale persa contro i pari età di Vasto. Di questa formazione molti giocatori entreranno a far parte in pianta stabile della Prima Squadra agli ordini di Corrado Giannini. Si tratta dei 2004 Nicholas Biancone e Diego Bisciardi, i 2005 Lorenzo Benigno, Fernando Benabale, Andrea Capodacqua, Alessio Desideri, Massimiliano Desprini, Filipo Maria Federici, Mattia Gallipoli, Riccardo Rametta, Lorenzo Di Marco, Tiziano Costantini e Lorenzo Tolomello, assieme ai 2006 Alessandro Graziani e Manuel Desideri che assieme costituiscono il folto gruppo dei fuoriquota della Prima Squadra gialloblù.

A loro va il più grande in bocca al lupo da parte di tutto il club.