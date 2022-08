Pucetta Calcio, al via le attività della scuola con tre giorni di open day

Avezzano. Anche la Scuola Calcio dell’Asd Pucetta Calcio, guidata dal responsabile Stefano Di Berardino, è pronta ad iniziare le attività. Di Berardino, assieme al coordinatore degli allenatori Dante Pignataro, che sarà presente sul campo per tutte le categorie della Scuola Calcio, e al resto dell staff, sta programmano le attività per la stagione 2022/2023, anno che, ricordiamo, vede l’affiliazione del Pucetta Calcio con la Delfino Pescara Academy 1936. Sono stati dunque programmati i primi tre Open Day dedicati ai piccoli futuri campioni, che si terranno in tre giornate diverse al campo sportivo di Antrosano, sempre allo stesso orario, ovvero le 17.30.

Le date scelte per gli incontri dedicati a tutte le bambine ed i bambini nati dal 2010 al 2016 nonché alle loro rispettive famiglie, sono Giovedì 1° settembre, Lunedì 5 settembre e Giovedì 8 settembre.

L’occasione per questi incontri è di far avvicinare i bambini ad uno sport in maniera sana, e quello di parlare con le famiglie per cercare di spiegare il programma che Di Berardino e Pignataro da anni promuovono per la crescita del bambino come individuo e come atleta. In questi tre appuntamenti lo staff tecnico sarà a disposizione dei genitori per rispondere ad ogni possibile domanda, allo scopo di dipanare ogni dubbio possibile.

Per informazioni è possibile contattare il numero di telefono 353 41 48 476