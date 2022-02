Public Speaking per “Dantedì”, al via il corso per gli studenti dell’istituto Torlonia Bellisario

Avezzano. All’Istituto Superiore “Torlonia – Bellisario” di Avezzano è ufficialmente iniziato il corso “Public Speaking per “Dantedì”, diretto dall’attore, regista e doppiatore Corrado Oddi in collaborazione con il Comune di Avezzano e Fondazione Carispaq.

Il progetto è stato accolto con entusiasmo dal Dirigente Scolastico Damiano Lupo e rientra all’interno dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex Alternanza Scuola-Lavoro) e vede partecipanti i ragazzi della classe II B (quarto anno). Le lezioni in presenza e on line, mettono alla prova i ragazzi in un percorso sia teorico (attraverso l’utilizzo di proiezione in slide show illustrative e di una dispensa didattica) che esperienziale. Il progetto si articola in due incontri mensili di due ore ciascuno che si terranno fino al mese di aprile 2022.

Il corso è finalizzato all’insegnamento delle tecniche necessarie per fare propria l’arte del parlare in pubblico, superare stati di ansia, acquisire fiducia in se stessi, controllare in modo funzionale le proprie emozioni, favorire un’empatia e una buona interazione con il pubblico, rendere il discorso pulito da inflessioni ed esprimersi in maniera più efficace. “Pensate da uomini saggi ma parlate come la gente comune”. Il pensiero di Aristotele ci permette di riflettere sull’importanza del parlare in modo semplice al fine di sentirsi se stessi anche di fronte ad altre persone e, conseguentemente, sostenere meglio le proprie idee, affermare con più incisività le proprie indicazioni, rafforzare la leadership nelle fasi di dibattito e nei lavori di gruppo.

Il laboratorio è un percorso teorico-pratico finalizzato ad una video presentazione su Dante. I ragazzi del Liceo Torlonia, in occasione del Dantedì, la giornata nazionale dedicata a Dante che si celebra ogni 25 marzo, si esibiranno, infatti, in una speech di presentazione su un aspetto del Sommo poeta. I lavori degli studenti costituiranno un video che sarà poi disponibile sia sul sito della scuola che su quello del Comune. L’evento sarà anche trasmesso in diretta streaming sul sito istituzionale e sui canali social del Comune di Avezzano.

Conduttore del corso è Corrado Oddi: laureato in Materie Letterarie con indirizzo in Discipline dello Spettacolo all’Università Roma Tre e oggi anche Ambasciatore della lettura, ha insegnato, negli anni, dizione a favore di diversi enti, sia pubblici che privati, tenuto corsi per i docenti del MIUR e la sua didattica è stata riconosciuta dal Ministero della Pubblica Istruzione.