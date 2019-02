Pubblicazioni sull’albo pretorio, arriva più trasparenza nel Comune di Avezzano. Ecco tutte le info

Avezzano. La giunta comunale di Avezzano ha deliberato per la prima volta l’approvazione di un regolamento per la gestione delle procedure di pubblicazione all’albo pretorio. Dal primo il Comune si è dotato di una nuova piattaforma informatica, tra le più avanzate del settore, che prevede l’utilizzo del servizio Albo Pretorio on line collegato direttamente all’intera piattaforma di gestione degli atti amministrativi e ordinanze.

Il nuovo regolamento potenzierà l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa dell’Ente, migliorando le procedure applicate in passato. Adesso, ogni Settore, dovrà provvedere direttamente alle proprie pubblicazioni nell’albo pretorio, garantendo tempi celeri e certi. Con il nuovo regolamento saranno pubblicati le ordinanze e i decreti sindacali, le determinazioni e i provvedimenti dirigenziali con esclusione di quelli di natura disciplinari e sanzionatoria, i bandi e gli avvisi relativi alla ricerca e selezione del personale o al conferimento di incarichi per collaborazioni, consulenze, studi e ricerche, gli avvisi relativi ad esami per il conseguimento di idoneità o titoli professionali, procedure di alienazione e gestione del patrimonio, avvisi di deposito concernenti procedure urbanistiche, comunicazioni di avvio del procedimento, atti dello stato civile o del servizio elettorale, conferenze di servizio, richiesta di mutamento di destinazione d’uso, rinvenimento oggetti smarriti e autorizzazioni amministrative.

La novità più importante è che tutti i documenti saranno pubblicati in versione integrale e conforme all’originale. Saranno pubblicati anche tutti gli allegati, finora non reperibili dall’albo pretorio.

In caso di problemi di natura tecnica, gli allegati resteranno comunque depositati agli atti dell’ufficio dell’Ente e saranno consultabili da chiunque ne avesse interesse. Si tratta di un servizio in più per i cittadini che si ritroveranno a disposizione da casa documenti completi e in originale.

Quella di una maggiore trasparenza amministrativa era uno degli indirizzi del mandato elettorale del sindaco Gabriele De Angelis, su cui si continua ancora a lavorare, per rendere quanto più possibile accessibile a tutti i cittadini la casa comunale.