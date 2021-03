Pubblicato l’avviso per tutori volontari di minori stranieri: ecco come scaricare i moduli

Avezzano. Il Comune rende noto che è online sul sito dell’ente, il modulo per partecipare alla procedura pubblica per la selezione di privati cittadini disponibili ad assumere a titolo volontario e gratuito la tutela di minori stranieri non accompagnati e presenti nella Regione Abruzzo.

Il Garante regionale dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione ha infatti avviato la procedura di

selezione di tutori legali volontari di minori stranieri in adempimento a quanto previsto dall’art. 11

Legge 7 aprile 2017, n.47.

Per “minore straniero non accompagnato” si intende la persona straniera di età̀ inferiore agli anni 18

che si trova per qualsiasi causa nel territorio della Regione Abruzzo, priva di assistenza e di

rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi

vigenti nell’ordinamento italiano (art. 2, L. 47/2017).

Il tutore volontario è la persona che è in grado di rappresentare giuridicamente un minore straniero non accompagnato e di farsi interprete in modo motivato e sensibile dei suoi bisogni e delle sue necessità. La selezione finale dei candidati ammessi avverrà̀ attraverso uno specifico corso di formazione.

La documentazione occorrente per partecipare all’avviso si può trovare nell’albo pretorio, sul sito

istituzionale dell’ente www.comune.avezzano.aq.it